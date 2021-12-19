BAŞKAN ÖZER: "MAGANDA SÜRÜLERİNE ÖDÜL VERMEYİN"

Aydın Didim Devlet Hastanesi'nde görevli Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç, polis tarafından rapor için acile getirilen şahsın saldırısına uğramasının ardından açıklama yapan Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer, "Maganda sürülerine ödül vermeyin, ishah edin! yoksa şiddet sizide bulur" dedi.

Didim Devlet Hastanesi Acil servisinde, Dr. Doğancan Kılıç’a yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Hasan Özer, "Saldırganın mahkemede salıverilmesini kabullenemiyor, Şifa dağıtan ellere saldırıda bulunanların tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Artık insanların Pandeminin yükünü çeken, doğumdan ölüme kadar, en acı anlarımızda, elimizden tutan ve tutmaya devam edecek olan sağlık çalışanlarımıza, şiddette bulunmadan bir kez daha düşünmelerini istiyoruz. Şunu unutmamalıyızki bizim en kıymetlilerimiz evlatlarımız olduğu gibi, sağlık çalışanlarımızda birilerinin en kıymetlileridir. Şiddet düşündüğünüz sağlık çalışanı sizin en kıymetliniz olsa yine şiddet uygular yada uygulanmasına nasıl bakardınız? Sağlık çalışanlarımıza yönelik yapılan şiddetin son bulmasını istiyor, gerekli yasal düzenlemeler için yetkilileri göreve davet ediyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.