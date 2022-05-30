ADEM GÜNGÖR DAİRE BAŞKANI OLDU

Önceki dönem Mersin Gelir İdaresi Başkanı , halen Konya Gelir İdaresi Başkanlığı görevini yürütmekte olan Adem Güngör , Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Daire Başkanı oldu.

Mersin'de görev yaptığı sürece İş Dünyasından Esnafına , STK'larından vatandaşlara kadar herkesin sevgisini saygısını kazanarak gönülleri feth eden Konya Gelir İdaresi Başkanı Adem Güngör , Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Daire Başkano olarak görevlendirildi.

MERSINTIME olarak biz de Başarıları daim olsun diliyoruz.