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İL MÜDÜRÜ KOCA'DAN KOÇAK'A ZİYARET
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak' a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
GENEL 11.11.2021, 09:30
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak' a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da misafirperverliğinden ötürü Koçak'a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
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