GENÇ PİLOTUN CENAZESİ MERSİN’DE TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa’da düşen tek motorlu eğitim uçağında hayatını kaybeden yardımcı pilot Murat Avşar’ın (31) cenazesi, memleketi Mersin’de toprağa verildi.
Bursa’da düşen tek motorlu eğitim uçağında hayatını kaybeden yardımcı pilot Murat Avşar’ın (31) cenazesi, memleketi Mersin’de toprağa verildi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde düşen eğitim uçağında, eğitmen pilot Furkan Otkum ile birlikte hayatını kaybeden inşaat mühendisi pilot pilot Murat Avşar’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün gece memleketi Mersin’e getirildi. Avşar’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip
kılınan cenaze namazı sonrası Mersin Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.
Cenaze namazı öncesi şehir mezarlığında toplanan genç pilotun yakınları uzun süre göz yaşı döktü. Ayakta durmakta zorlanan gencin annesi Ayşe Avşar ile babası Mehmet Avşar’ı yakınları teselli etmeye çalıştı.
Acılı baba Mehmet Avşar, oğlunun ölüm haberini Antalya’dayken öğrendiklerini belirterek, "Uçmak küçüklüğünden beri hayaliydi. Sık sık eğitim uçuşları yapıyordu. Bir belge daha alması gerekiyordu. O süreyi tamamlamaya çalışıyordu. Çok üzgünüz. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.
|İmsak
|04:17
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:33
|Yatsı
|20:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|34
|52
|7. Beşiktaş
|34
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Kasımpaşa
|34
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Kayserispor
|34
|43
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|32
|65
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|33
|38
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|33
|34
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|33
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|33
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25