Son Dakika
YAZAR MÜMİNOĞLU ÇAMLIYAYLA’DA 100 BİN GÜLÜCÜK ETKİNLİĞİNDE ÇOCUKLARLA BULUŞTU
Çocuklar için eğitici ve öğretici öykü kitapları yazan Yazar Defne Ongun Müminoğlu, ‘100Bin Gülücük’ projesi çerçevesinde çocuklarla buluştu.
EĞİTİM 26.05.2022, 10:04 26.05.2022, 12:27
Yazar Müminoğlu, Sayapark’ın 100 bin çocuğa ulaşma hedefiyle başlattığı ‘100Bin Gülücük’ projesi çerçevesinde, Çamlıyayla ilçesinde Sebil Zeytin Dalı İlkokulu ve Sebil Şehit Mustafa Oğuz Ortaokulunda çocuklarla kitap söyleşisi ve imza günü etkinliğinde bir araya geldi. Çocuklar ile öykü kitapları üzerinden sohbet eden Müminoğlu, çocukların kitapları ile ilgili merak ettiği soruları cevapladı.
Etkinlikte gerçekleştirilen spor, dans ve yüz boyama aktiviteleri ile çocuklar doyasıya eğlendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği 100Bin Gülücük etkinlikleri ve kitap ile oyuncak toplama noktaları 19 Haziran tarihine kadar Sayapark’ta devam edecek.
Kaynak: İHA
27
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Mayıs 2022
|İmsak
|03:39
|Güneş
|05:19
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:33
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31