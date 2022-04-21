MÜNİR ÖZKUL KREŞİNDE 23 NİSAN COŞKUSU

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi öncülüğünde düzenlenen kutlama programı kapsamında, Münir Özkul Kreşi ile Adile Teyze Kreşi öğrencileri hep birlikte gösterilerini sergiledi. Minikleri izleyenler arasında, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ve aileler de yer aldı. Program kapsamında şiir okuyan ve ‘Fly Project-Toca Toca’ şarkısı eşliğinde dans gösterisi yapan minikler, ‘10.Yıl Marşı’ ve ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkıları eşliğinde de yürüyüş gerçekleştirdi. Program, anı köşesinde fotoğraf çekimi ile sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, “Bugün çocuklarımız ve velilerimizle birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayramın 102. yılını coşku ile kutluyoruz. Çocuklarımız dans ettiler, gönüllerince şarkılarını söylediler, eğlenerek vakit geçirdiler. Keyifli bir şekilde programımızı tamamlıyoruz” dedi.

Çocuğunun Adile Teyze Kreşi’nde eğitim gördüğünü anlatan Duygu Demir ise, “Çocuğumun ilk etkinliği. Çok duygulandım, ilk başta çok ağladım. Çok güzel, çok verimli geçti, çok memnun kaldık. Öğretmenlerimiz çok güzel ilgilendi. Çok mutluyum ve oğlumun ilk dediği kelime Atatürk’tü. O kadar seviyoruz. Bizim içimizde yeri her zaman farklı. Çocuklarımıza da öyle aşılıyoruz” diye konuştu.

Anne Merve Yeşilot da etkinlik için çok heyecanlı olduğunu aktarırken, “Bizim bu ikinci deneyimimiz. Daha önce de 29 Ekim’i burada kutlamıştık. Çok mutluyuz. Güzel bir etkinlik oldu çocuklarımız adına. Duygulandık. Çocuklar şiir okudular, çok güzel eğlendiler. Onlar da mutluydu, biz de mutluyduk” ifadelerini kullandı.

Baba Osman Er'de kızı Simay’ı izlemeye geldiğini söyleyerek, “Kızımı izlerken küçüklüğüme gittim, sanki onunla birlikte ben de çocuk oldum, güzel duygular yaşadım, eğlendim kızımla. Onlarla coşkulu olmak, 23 Nisan sevincini yaşamak harika ve çok güzel bir duygu. Teşekkür ediyorum etkinliği hazırlayan herkese, bütün öğretmenlerime. Hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.