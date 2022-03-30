MERSİN GENÇLİK MERKEZİ PERSONELİNE TRAFİK EĞİTİMİ

Mersin Trafik Denetleme Müdürlüğü personeli tarafından Yenişehir ilçesinde bulunan Mersin Gençlik Merkezi personeline eğitim düzenlendi.

Düzenlenen eğitimde; karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, güvenli geçiş noktaları, kaldırımda uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, gece yolda yürürken yapılması gerekenler, sürücü olarak uyulması gereken kurallar; bisiklet, paten gibi araçlar kullanılırken uyulması gereken kurallar, yolcu olarak araç içerisinde ve servislerde yolculuk ederken dikkat edilecek hususlar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, çocuk bağlama sistemleri, toplu taşıma araçlarına iniş ve biniş kuralları hakkında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapılarak sunum bitimi konu ile ilgili katılımcıların sorularına cevap verildi.