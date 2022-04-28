İŞ DÜNYASINDAN MEZİTLİ'YE TAM DESTEK KARARI

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan katıldığı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis toplantısında çocuk gündüz bakımevleri, gençlik merkezleri, aktif yaş alma merkezleri, otizm köyü gibi Mezitli Belediyesi’nin projelerinin yanında belediye tarafından desteklenen Mezitli Cemevi yapımı, Mezitli Devlet Hastanesi, Soli Pompeiopolis Antik Kenti kazıları gibi projeleri anlatarak iş dünyasının da destek olması gerektiğini belirtti.

Mersin Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin, “Başkanımız Neşet Tarhan geldi ve bize aslında Mezitli’de gerçekleştirecekleri projeleri değil, sosyal belediyeciliği anlattı. Aslında her biri Dünyaya mal olmuş projelerini anlatarak reklam yapabilirdi oysa kendisi kamunun ve halkın yararına nasıl belediyecilik yapılır onu aktardı. MESİAD olarak biz de basın desteğini de arkamıza alarak Mezitli Belediyesinin kamu yararı olan projelerine destek vereceğiz” diye konuştu.