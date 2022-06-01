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BALIKLARIN ÜREMESİ İÇİN YÜZLERCE YAPAY RESİF DENİZE İNDİRİLDİ

Mersin'de balıkların doğal üretiminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan her biri 1,5 tonluk yüzlerce resif, vinçli tekneyle tek tek Akdeniz'e indirilerek yerleştirilmesi yapıldı.

ÇEVRE 01.06.2022, 17:09
BALIKLARIN ÜREMESİ İÇİN YÜZLERCE YAPAY RESİF DENİZE İNDİRİLDİ

Mersin'de balıkların doğal üretiminin desteklenmesi amacıyla hazırlanan her biri 1,5 tonluk yüzlerce resif, vinçli tekneyle tek tek Akdeniz'e indirilerek yerleştirilmesi yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Akdeniz'de 'Su Ürünleri Üretiminin Geliştirilmesi" projesi çerçevesinde yaklaşık 796 adet her biri 1,5 tonluk yapay resif blokları hazırlandı. Hazırlanan yapay resifler Mersin Erdemli Balıkçı Barınağı'ndan vinçli tekneye yüklenerek bir mil açıkta denize indirildi. Resif bırakma törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutan Yardımcısı Albay Çağın Taşkın, Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, ilçe protokolü ve balıkçılar katıldı. Denize resiflerin bırakılmasının yanı sıra Vali Pehlivan, hem balıkçılarla sohbet etti hem da ağ ördü.

"796 adet resif üretildi"
Bugün su ürünleri üretimini geliştirme projesi nedeniyle yapay resifleri denize bırakmak için bir araya geldiklerini anımsatan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın himayesinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle yine valiliğimizin himayesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün genel koordinasyonunda bir proje geliştirildi. Ve bu projede tabi bilimsel boyutu çok önemli bir proje. ODTÜ'de bir enstitüyle de bir iş birliği yapılarak 2-3 yıl alanda araştırmalar yapıldı, bilimsel araştırmalar yapıldı ve bu resiflerin imalatına geçildi. Toplamda 796 adet resif imal edildi. Buradaki amaç denizde biyolojik çeşitliliği arttırmak, balıklar için balık türleri için barınma alanları, çoğalma alanları üretmek ve bunu yaparken de doğayla uyumlu denizdeki o doğal yapıyı bozmayacak, şekilde bir tablo ortaya koymak" dedi.

"321 kilometre kıyısı olan bir ilde bu tür faaliyetler çok önemli"
Bu yöntemin geçmişte kütük, bambuların denize bırakılmasıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Vali Pehlivan, "Tabi teknolojinin gelişmesiyle beton bloklar halinde denizin doğal yapısına uyumlu bir şekilde yapılıyor. Kendi kaderine de terk edilmiyor, bırakıldıktan sonra izleniyor, sürekli izleniyor. Nitekim bu projenin en az 2,5 yıl takibi gerçekleştirilecek. Ne yönde seyrettiği takip edilecek. Bu anlamda da balıkçılığın gelişmesine, biyolojik türün, balık türlerinin artmasına, üretim kapasitesinin artmasına bu anlamda da hem genel olarak balıkçılık sektörüne, balıkçılarımıza katkı sağlamak hedefleniyor. Güzel bir proje. Mersin gibi denizi ve 321 kilometre kıyısı olan bir ilde de bu tür faaliyetler çok önemli, değerli, kıymetli. Değer katacaktır, katma değer oluşturacaktır diye biliyoruz, böyle inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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