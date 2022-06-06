Son Dakika

VEX ROBOTİK TURNUVASININ SON ETKİNLİĞİ MERSİN'DE YAPILDI

Dünyanın en büyük robotik etkinliği olan VEX Robotics Turnuvası’nın son etkinliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Tarsus Gençlik Kampı’nda yapıldı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ 06.06.2022, 13:36
VEX ROBOTİK TURNUVASININ SON ETKİNLİĞİ MERSİN'DE YAPILDI

 Dünyanın en büyük robotik etkinliği olan VEX Robotics Turnuvası’nın son etkinliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Tarsus Gençlik Kampı’nda yapıldı.
Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleşen ve 2 gün süren turnuva boyunca robot deneme sürüşleri, atölye çalışmaları, sportif faaliyetler gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden teknoloji ve bilime meraklı öğrenciler ile mentörlerinin katıldığı ve Tarsus Gençlik Kampı’nın doğa ile iç içe ortamında yapılan turnuvanın ilk gününde Gençlik Kampı içerisindeki survivor parkurunda zaman geçiren çocuklar, Tarsus’un tarihi noktalarını da gezdi. Yine kamp içerisinde voleybol ve futbol turnuvası düzenleyen çocuklar, Tarsus Doğa Parkı’nı da gezme fırsatı buldular. Turnuva’nın 2. günü ise yarışmalara sahne oldu ve kazanan takımlara ödülleri verildi.
Turnuvaya ev sahipliği yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, benzer turnuvaları tekrarlayacaklarını ifade ederek, "Turnuva o kadar güzel oldu ki, artık sık sık tekrarlamaya karar verdik. Yılda minimum 1 defa, mümkünse daha fazla tekrarlamaya karar verdik. Katılan konuklar bütün yaptıkları robot kampları içerisinde; ‘ilk defa açık havada, festival havasında bir kampa geldik’ dediler. Onlar için de bizim açımızdan da çok etkileyiciydi. Çocuklar festival havasında zaman geçirdiler. Hem kamp yaptılar, hem de robot turnuvasına katıldılar. Bunlar Fen Bilgileri öğrencileri. Sürekli kapalı ortamlarda durmadan ders çalışan, sosyalleşmeye fazla fırsat bulamayan çocuklar. Öğretmenleri de hep bunları ifade etti. ‘Ortam onların sosyal ilişkileri açısından, hafta sonu tatilleri açısından da çok güzel oldu’ dediler. Biz de mutluyuz, Onlar da mutlu. Mutlaka tekrarlayacağız" dedi.
WEX Robotics Türkiye’de organizasyon sorumlusu olan Eyüp Eriman, Türkiye’nin pek çok ilinde yarışma düzenlediklerini belirtirken, bu yıl ilk defa Mersin’de açık alanda turnuva yaptıklarını söyledi. Eriman, “Türkiye’de farklı illerde WEX’in turnuvaları düzenleniyor. Ama genelde kapalı spor salonlarında ya da belli kapalı alanlarda yapılıyordu. Bu sene ilk defa Tarsus Gençlik Kampı’nda Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde açık alanda hem turnuva hem robot kampı düzenledik. Öğrencilerin tepkisi, gelen okulların tepkisi çok olumlu yönde. Buradan çıkacak sonuçla takımlarımız ödüller alacak, ama bu aynı zamanda bir sonraki sezona hazırlık olacak. Bir sonraki sezonda Türkiye şampiyonası için altyapı çalışması olacak bu ve takımlarımız önümüzdeki sezonda inşallah ülkemizi Amerika’da düzenlenecek olan Vex Robotics World Championship’te temsil edecekler” diye konuştu.
Mersin Büyükşehir Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi’nden katılan 15 yaşındaki Kaan Parça, daha önce de VEX’in yarışmalarına katıldıklarını ifade ederek, "Farklı illerden gelen yaşıtlarımızla tanışıyoruz, kaynaşıyoruz. Buraya ortak bir amaç için geldik. Ne kadar yarışsak da arkadaşlık oluyor. Hepimiz burada bir başarı elde etmek istiyoruz. Yaşıt olunca da iyi kaynaşıyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Eksik noktalarımızı gidermeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza şehrimizden bahsettik. Bugün gezi oldu, Tarsus hakkında bilgi edindiler. Çadırlarda kalıyoruz. Diğer yerlere göre doğayla daha iç içe olduğunu düşünüyorum. Açık alan olması da çok güzel” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Yorumlar (0)
29
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Haziran 2022
İmsak 03:33
Güneş 05:16
Öğle 12:45
İkindi 16:35
Akşam 20:05
Yatsı 21:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
sanalbasin.com üyesidir