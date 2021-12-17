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MERSİN’DE DEAŞ OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.
ASAYİŞ 17.12.2021, 09:37 17.12.2021, 09:53
Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke’de bir şahsın DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Zanlı, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital malzeme ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.
Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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