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MERSİN’DE ARANAN 28 KİŞİ YAKALANDI
Mersin’de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 28 kişiyi yakalarken, bu kişilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ASAYİŞ 12.01.2022, 12:41 12.01.2022, 14:43
Mersin’de jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 28 kişiyi yakalarken, bu kişilerden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik il genelinde 528 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 bin 928 şahıs kontrol edilirken, 1’i FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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