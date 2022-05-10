MERSİN POLİSİ KADES KONUSUNDA VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM, pazar yerleri, park ve bahçeler, özel ve resmi kurumlarda bulunan kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda 3 bin 225 bin kişiye ulaşan ekipler, 615 broşür dağıtırken, 401 kadının telefonuna KADES programını indirdi.