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KAZA YAPAN OTOBÜS KÖPRÜDE ASKIDA KALDI: 2 HAFİF YARALI
Mersin’de kuvvetli yağmur esnasında yoldan çıkıp trafoya çarpan otobüs köprüde askıda kaldı, yolculardan 2’si hafif yaralandı.
ASAYİŞ 10.01.2022, 08:08 10.01.2022, 10:03
Mersin’de kuvvetli yağmur esnasında yoldan çıkıp trafoya çarpan otobüs köprüde askıda kaldı, yolculardan 2’si hafif yaralandı.
Kaza, Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi’nde D-400 Karayolunda meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Antalya-Kahramanmaraş seferini yapan F.G. idaresindeki 43 ZE 532 plakalı yolcu otobüsü,dere üzerindeki köprüde sağanak yağış nedeniyle kayarak bariyerleri kırıp elektrik trafosuna çarparak köprüde asılı kaldı.Kaza da 2 yolcu hafif yaralandı. Askıda kalan otobüsün dereye uçmaması büyük bir faciayı önledi.Yaralılara olay yerine gelen ambulansla müdahale edildi.
Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme yapmasının ardından araç çekici yardımcıyla kurtarıldı.
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