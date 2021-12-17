BİRLİKTE YAŞADIĞI İDDİA EDİLEN KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ
Mersin’de birlikte yaşadığı iddia edilen kadını çalıştığı iş yerinin önünde tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla kendini vuran tantuni işletmesi sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mersin’de birlikte yaşadığı iddia edilen kadını çalıştığı iş yerinin önünde tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla kendini vuran tantuni işletmesi sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki züccaciye dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde çalıştığı züccaciye dükkanına gelen Feriha Temiz (41) ile aynı bölgede tantuni dükkanı bulunan ve birlikte yaşadığı iddia edilen Metin Masat (59) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Masat, üzerinde taşıdığı tabanca ile Feriha Temiz’i vurarak öldürdükten sonra kendi kafasına da sıkarak intihar girişiminde bulundu. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Masat, Toros Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma sonrası otopsi yapılmak üzere Feriha Temiz’in cansız bedeni hastaneye kaldırılırken, hastanede tedavi altına alınan Masat da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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