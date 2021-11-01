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YAŞ ALMIŞ VATANDAŞLAR TARSUS GENÇLİK KAMPINDA KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Tarsus Gençlik Kampı’nda toplumun her kesiminden vatandaşlar ağırlanmaya devam ediyor.

SPOR 01.11.2021, 09:50 01.11.2021, 10:33
YAŞ ALMIŞ VATANDAŞLAR TARSUS GENÇLİK KAMPINDA KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Tarsus Gençlik Kampı’nda toplumun her kesiminden vatandaşlar ağırlanmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı merkez emekli evinin koordinesinde düzenlenen etkinlikle Tüm Emekliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Mezitli Şubesi üyeleri, Tarsus Gençlik Kampı’nda güzel bir gün geçirdi.

Mersin’den otobüslerle alınan yaş almış vatandaşlar, Tarsus Gençlik Kampı’na götürüldü. Büyükşehrin yemek ikramında bulunduğu misafirler için Türk sanat müziği ekibi unutulmaz eserler seslendirdi. Çalınan şarkılara eşlik eden yaş almış yurttaşlar, zaman zaman dans ederek, etkinliğe renk kattı. Emeklilere yönelik bir konuşma yapan Mersin merkez emekli evi sorumlusu Gülşah Arslan, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in ‘biriz, beraberiz, çünkü Mersinliyiz’ sözlerinden yola çıkarak, hiçbir zaman yalnız olmadığınızı bilin. Vahap Başkanımızın öncülüğünde her zaman sizlerle beraberiz” dedi.

Tüm Emekliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Bozkurt ise etkinliklerden çok memnun kaldıklarını belirterek, “Bu ikincisini yaptığımız bir aktivite oluyor. 40 kişiye yakın bir grupla gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin bu güzel imkanlarından yararlanıyoruz. Emeklilerimizin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Bize bu imkanı sağladığı için Vahap Başkanıma sonsuz teşekkürler ediyorum” diye konuştu.

Eşiyle birlikte katıldığı etkinlikte dans ederek mutlu anlar yaşayan Haydar Dedeoğlu, “Pandemiden sonra bize ilaç gibi geldi. Ortam güzel, havası güzel, orman güzel, kamp güzel, her şey güzel yani” şeklinde konuştu.

Katılımcılardan Halide Renksoy ise “Fevkalade olmuş, devamını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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