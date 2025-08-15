Mersin’de ön muhasebe alanında nitelikli iş gücü açığını kapatmak amacıyla önemli bir iş

birliği hayata geçiriliyor. TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu, Mersin Çalışma ve İş

Kurumu İl Müdürlüğü ve Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından

başlatılan Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP), bölgenin mesleki eğitim ve

istihdam kapasitesine güçlü katkı sunmayı hedefliyor.

Kamu, özel sektör ve sivil toplumun ortak iradesiyle şekillenen proje, sahada yoğun şekilde

hissedilen ön muhasebe elemanı ihtiyacına çözüm üretmeyi amaçlıyor. Program

kapsamında katılımcılara hem teorik hem de pratik eğitimler verilerek, iş dünyasının

beklentilerine uygun donanıma sahip iş gücü yetiştirilecek.

İş birliğinin öncülüğünü TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ayla Harp,

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Emre Akalın ve Mersin SMMM Odası Başkanı

Emin Levent Türkil üstleniyor.

Mersin SMMM Odası’nda gerçekleştirilen işbirliği protokolünün detaylarının hazırlanması

ile ilgili çalışmalara başlayan yetkililer, projenin bölge ekonomisine ve istihdama önemli

katkı sağlayacağını vurguladı. Mersin SMMM Odası Başkanı Emin Levent Türkil ve yönetim

kuruluna ev sahiplikleri için teşekkür edildi.

Birlikte güçlüyüz, birlikte üretiyoruz mottosuyla yola çıkan NİYEP, “sadece meslek değil,

geleceği birlikte inşa etme” hedefiyle önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek.