Eğitim-Bir-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız , 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız , ' Kamu İşveren Heyeti Başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bugün gerçekleştirilen görüşmenin ardından Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu , eğitim çalışanlarının taleplerinin hayata geçirilmesi için iş bırakma kararı aldı '' dedi.

İl Başkanı Yıldız , alınan bu karar gereği bugün itibarıyla Eğitim Bir-Sen olarak 81 ilde halka açık alanlarda eylem çadırları kuracaklarını , sendika yöneticileri ve üyelerinin eylem çadırlarında nöbet tutacağını belirtti.

Eğitim Bir-Sen Mersin İl Başkanlığı olarak kendilerinin de çalışmalara hemen başladığını ifade eden Yıldız , 18 Ağustos tarihinde ise Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirileceği açıkladı.

Başkan Yıldız aynı gün 81 ilden gelen üyelerin katılımıyla sendika Genel Merkezi'nden başlayacak bir yürüyüş düzenleneceği ve saat 14.30’da Ankara Anadolu Meydanı’nda basın açıklaması yapılacağını söyledi