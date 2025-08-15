Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla yapılan çalışmaları yakından takip eden Durmuş, "Evlatlarımızın huzurlu ve güvenli bir okul ortamında eğitim hayatlarına devam etmeleri için el birliği ile tüm çalışmalarımız devam ediyor. Maarif Modelimizde yer alan ‘huzurlu ortam ve yaşanabilir çevre’ anlayışı doğrultusunda, inşallah yeni ders zilimiz çalmadan önce tüm okullarımız hazır hale getirilmiş olacak. Bu kapsamda okullarımızdaki hazırlıkları bizzat yerinde göreceğim" dedi.

Durmuş, incelemeler kapsamında Toroslar Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu, Akdeniz Yalınayak Anaokulu ve Akdeniz Şehit Mustafa Korkmaz İlkokulu’nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı.

Ziyaretlerde İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’a, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Burğut eşlik etti.