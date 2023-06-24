Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Mersin'e uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldığı şahısları takibe aldı. Şahısların kullandıkları aracı bir süre takip eden ekipler, durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 1 kilo metamfetamin ile 1 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Şüpheli şahısların bağlantılı olduğu değerlendirilen Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan 3 adrese de operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda bir kilo 251 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 2 adet sentetik ecza, 1 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği ile birlikte uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 700 lira para ele geçirildi. Operasyonlarda M.A., M.S., A.L. ve A.K. gözaltına alındı.

Toplam 2 kilo 251 gram metamfetamin ele geçen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.