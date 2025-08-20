Mersin’de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında yönünü şaşırıp yolunu kaybeden yavru deniz kaplumbağaları, gönüllü gençler tarafından toplanarak Akdeniz’in mavi sularıyla buluşturuluyor. Yavru kaplumbağaların denizle buluşması ise adeta bir şölene dönüşüyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye Ulusal Ajansı’nın da desteklediği gönüllülük projesi kapsamında farklı ülkelerden gelen gençler, Mersin’in Kazanlı sahilinde nesli tükenme tehlikesi altındaki Chelonia Mydas ve Caretta Caretta türü deniz kaplumbağalarını korumak için görev yapıyor. Sahilde yuvalayan kaplumbağaların yaklaşık yüzde 80’ini Chelonia Mydas türü oluştururken, proje özellikle bu türün neslini korumaya odaklanıyor. Gençler, yaz aylarında 3,5 kilometrelik sahil boyunca gece devriyeleri gerçekleştirerek, suni ışıklardan etkilenip yanlış yöne giden yavru kaplumbağaları yeniden denize ulaştırıyor. Yavru kaplumbağaların denizle buluşması ise adeta bir şölen havasında gerçekleşiyor. Attıkları her adımda yaşama daha sıkı tutunan yavruların verdiği mücadele izleyenlere büyük heyecan yaşatıyor. Doğal denge içinde av olan kaplumbağalara ise müdahale edilmiyor.

"18-30 yaş arası bütün gençlere açık bir projedir"

Proje hakkında bilgi veren Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği Başkanı Seyhan Akdoğan, "Bu proje Avrupa Birliği projeleri kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen, Avrupa Dayanışma Platformu (European Solidarity Corps) bünyesinde yürütülüyor. 18-30 yaş arası bütün gençlere açık bir projedir. Dil bilme zorunluluğu yoktur. Tüm masraflar ve cep harçlığı Avrupa Birliği tarafından karşılanmaktadır. Yaz aylarında deniz kaplumbağalarını koruyor, diğer dönemlerde ise okul ziyaretleri ve eğitimlerle farkındalık çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Akdoğan, Kazanlı sahilinde yüzde 80 oranında Chelonia Mydas türünün yuvaladığını, bu nedenle özellikle bu türün korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Suni ışıklardan dolayı ters yöne giden yavru kaplumbağaları toplayıp tekrar denize ulaştırıyoruz. Ancak doğal denge içinde hareket eden kaplumbağalara müdahale etmiyoruz. Eğer yengeçlere, martılara ya da balıklara yem olacaklarsa bu sürece karışmıyoruz" diye konuştu.

Akdoğan, şu anda sahada Slovenya, Slovakya, Fransa, İtalya, Macaristan ve Rusya’dan gelen 10 gönüllü ile yerel gönüllülerin görev yaptığını, projenin 1 Ağustos’ta başladığını ve 13 Eylül’e kadar süreceğini kaydetti. Yerel halkı da bilinçlenmeye çağıran Akdoğan, sahilde kurulan koruma filelerine zarar verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, haftada bir kez gönüllülerle filelerin onarıldığını söyledi.