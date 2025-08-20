Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi, kentte denizle sporu buluşturmaya devam ediyor. Açılışından bu yana yaklaşık bin kişiye eğitim verilen merkezde en çok ilgi gören kurslardan biri de yelken oldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi, Mersin’de denizle sporu bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olarak hizmet vermeye devam ediyor. Merkezde yoğun ilgi gören kurslardan biri de yelken kursu. Ücretsiz olarak verilen 5 dershane eğitimlerin sonrasında ise çocuklar ve gençler, ilgilendikleri spor dalında ilerlemeleri için kulüplere yönlendiriliyor. Böylece sporcular, kulüp bünyesinde çalışmalarını sürdürerek profesyonel spor kariyerine adım atma fırsatı yakalıyor. Merkezde ayrıca SUP ve kano branşlarında da kurslar düzenleniyor. İlgilendikleri su sporları branşına kayıt yaptırmak isteyenler, bir kimlik fotokopisiyle Babil Su Sporları Merkezine başvurabilir.

"Burası, Mersin’in sporda denizle buluştuğu önemli bir nokta"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, hizmete açıldığı 2024 yılından beri yaklaşık bin kişiye su sporları branşlarında eğitim verildiğini belirterek, "Yelken, Sup, kano kurslarımız var. Burası, Mersin’in spor aracılığı ile denizle buluştuğu önemli bir nokta. Belediyemizce burada verilen kurslar tamamen ücretsiz. Çocuklarımız ilgili spor dalına kanalize oldukları zaman kulüplere yönlendiriliyor. Kulüplerin bünyelerinde çalışmalarına devam edip iyi bir sporcu oluyorlar" dedi. Taşkın, çocukların Büyükşehir Belediyesi ile yaz dönemini dolu dolu geçirdiğini ifade ederek, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak yüzme kursu dahil yaklaşık 14 spor dalında faaliyet gösterdiklerini sözlerine ekledi.

"Yelken tamamıyla doğayla bütünleşen bir spor"

Yelken Antrenörü Hakan Süzülmüş, yelken sporuna ilgisi olanların Büyükşehir Belediyesi ücretsiz açmış olduğu kurslardan faydalandığını belirterek, "Yoğun bir talep var. Ücretsiz kurslarda yelkeni tanıyorlar. Devam etmek isteyenler olursa bizimle birlikte kurslara devam ediyorlar. Yüzme bilmeleri yetiyor. Yelken tamamıyla doğayla bütünleşen bir spor. Küçük yaşlarda yapabilen sporcularımız da var. Uzun bir süreç, ağır ve zor bir spor. Severek gelen çok sayıda sporcumuz var. Herkesi yelken yapmaya denize davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.