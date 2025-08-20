Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal sulama projeleriyle çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Erdemli ilçesine bağlı Kızılen ve Sarıkaya mahallelerine toplam 4 bin 164 metre sulama borusu desteğinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projelerle, Kızılen Mahallesi’nde 4 sulama sondajı için toplam 5 bin 754 metre hat projelendirerek 2023 ve 2025 yıllarında 2 bin 202 metre sulama borusunu teslim etti. Proje tamamlandığında bölgedeki yaklaşık 450 çiftçi, 3 bin 500 dekar alanda sulama yapabilecek. Sarıkaya Mahallesi’nde ise sondaja terfi hattı çalışması kapsamında 3 bin 276 metre hat projelendirildi. Proje kapsamında hattın 1962 metresi teslim edildi. Tamamlandığında ise 200 çiftçi, yaklaşık 450 dekar alanda üretim yapabilecek.

Su kaynaklarından uzakta olan çiftçilerin tarımsal üretimi, Büyükşehir Belediyesi sulama borusu desteği ile verim kazanıyor. Tarımın olmazsa olmazı suya daha kolay erişim sağlayan çiftçilerin yüzü, Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekler sayesinde gülüyor.

Kızılen ve Sarıkaya mahallelerinin tarımsal sulama sorunu çözüldü

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Harita Teknikeri Hulusi Dalçık, "Kızılen Mahallesi’ndeki sulama sondajlarından 4’üne proje yaptık ve bu projeler dahilinde 5 bin 754 metre projelendirdik. 2023 ve 2025 yıllarında bu proje dahilinde 2 bin 202 metre boru verdik. Bu projelerimizin bitmesiyle beraber yaklaşık 450 çiftçimiz 3 bin 500 dekar alanda sulama yapabilecek. Kızılen’e komşu mahalle olan Sarıkaya Mahallesi’nde de sondaja terfi hattı yaptık" dedi.

Sarıkaya Mahallesi’nde 3 bin 276 metre boru projelendirip bunun 1962 metresinin 2023 ve 2025 yıllarında verildiğini belirten Dalçık, "Beşarmut ve Bunalan mevkisi hatlarını projelendirmiş olup, Beşalan hattı olan 1962 metre boruyu teslim ettik. Proje tamamlandığında 200 çiftçimiz yaklaşık 450 dekar alanda üretime geçecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçiye verdiğimiz sulama borusu desteğimiz devam edecek" diye konuştu.

"Köyümüzün yüzde 90’ı tarımla geçiniyor"

Kızılen Mahalle Muhtarı ve Kızılen Sulama Kooperatifi Başkanı İlyas Eser, "Köyümüzün yüzde 90’ı tarımla geçiniyor. Tarım yapabilmek için su lazım. Suyu buluyoruz, bu sefer de boru lazım. Büyükşehir Belediye Başkanımız da ihtiyaç duyduğumuz boruyu bize gönderdi. Şu anda vatandaşımız tarım yapıyor, ekmeğini kazanıyor. Başkanımız destek veriyor, Allah razı olsun. Kuyudan yaklaşık 3 kilometre uzak yerlerde tarım arazilerini suluyoruz" dedi.