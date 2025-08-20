Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde görev yapan motokuryelere yönelik trafik eğitimi düzenledi.

Eğitim kapsamında 265 motokuryeye ve 28 motokurye işletmesine; temel trafik kuralları, motosiklet kullanımı, şerit izleme ve değiştirme kuralları, motosiklet kazalarının sebepleri, kask takmanın önemi, nizami kask kullanımı ve gece görünürlüğünü artırmak amacıyla reflektif yelek giyilmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Emniyet yetkilileri, ’güvenli trafik, huzurlu şehir’ anlayışıyla bilgilendirme çalışmalarının her zaman ve her yerde devam edeceğini vurguladı.