Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Kırtıl Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınıyla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Bölge Müdürü Rifat Ataş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, müdür yardımcıları, ilgili şube müdürleri ve Silifke Orman İşletme Müdürü katıldı. Toplantıda yangının çıkış nedenleri, müdahale süreci, kullanılan hava ve kara araçlarının etkinliği ile koordinasyon çalışmaları ayrıntılı şekilde ele alındı. Ayrıca benzer durumlara karşı alınacak önlemler, yangın yönetiminde uygulanacak stratejiler ve yanan alanların yeniden ağaçlandırılması konuları görüşüldü.

Bölge Müdürü Ataş, toplantıda yaptığı konuşmada, "Son ateş sönene kadar fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Amacımız, bu tecrübelerden çıkarımlar yaparak daha güçlü ve hazırlıklı şekilde yangın sezonuna devam etmektir" dedi.

Toplantı sonunda, yangınlara karşı mücadele kapasitesinin artırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yanan bölgelerin en kısa sürede yeniden ağaçlandırılması yönünde kararlar alındı.