Mersin Büyükşehir Belediyesi, kanser tedavisi gören vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. 2021 yılında başlatılan ’onkoloji hasta servis aracı hizmeti’ ile kemoterapi ve radyoterapi gören hastalar evlerinden alınarak hastanelere ulaştırılıyor, tedavi sonrasında ise yeniden evlerine bırakılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetten bugüne kadar 4 merkez ilçe ve Tarsus’ta yaşayan vatandaşlar 9 binden fazla kez yararlandı. Yetkililer, bağışıklık sistemi zayıflayan hastaların toplu taşımada yaşayabileceği sağlık risklerinin bu sayede en aza indirildiğini belirtiyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü personeli Hatice Özdemir, "Onkoloji hastalarımız tedavi sonrası yorgun ve bitkin olabiliyor. Biz de ulaşımlarını daha konforlu, hijyenik ve kolay hale getirmek için bu hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımızdan çok olumlu dönüşler alıyoruz" dedi.

Hizmetten faydalanan Mehmet Zeki Özdemir ise "Belediyenin bu hizmeti olmasa hastaneye nasıl gidip gelecektik? Emekliyim, taksi maddi külfet olurdu. Büyükşehir ve şoförlerimizden Allah razı olsun. Çok memnunuz" diye konuştu.

Vatandaşlar, ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak için ’Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi’ veya ’0324 2348400’ numaralı telefon üzerinden başvuruda bulunabiliyor.