RAFTİNG TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1. AYAK YARIŞMASI MERSİN'DE YAPILACAK

Türkiye Rafting Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve Mersin’de ilk kez yapılacak olan “Rafting Türkiye Şampiyonası 1. Ayak” yarışmaları hazırlıkları başladı.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, beraberindeki heyet ile birlikte Mersin’in ev sahipliğinde ilk kez yapılacak olan “Rafting Türkiye Şampiyonası 1. Ayak” yarışmaları görüşmeleri için Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’i ziyaret ederek karşılıklı istişare etti.

Federasyon Başkanı Yardımcı, Türkiye Rafting Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve 24-27 Şubat tarihleri arasında Mersin’de ilk kez düzenlenecek olan “Rafting Türkiye Şampiyonası 1. Ayak” yarışmaları ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan 13 Km’lik Göksu Deltası Rafting parkurunda gerçekleştirilecek olan “Rafting Türkiye Şampiyonası 1. Ayak” yarışmalarına Türkiye’nin çeşitli illerinden katılacak Rafting takımları arasında erkek, kadın, mix ve para Rafting kategorilerinde Rx, slalom ve Nehir inişi yarışmalarıyla sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olacak yarışmanın hazırlıkları başladı.

İklim ve Göksu Irmağının “Rafting Türkiye Şampiyonası 1. Ayak” yarışmaları için uygun olduğunu belirten Yardımcı, “Mersin’de ilk kez düzenlenecek olan Türkiye şampiyonası için Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve ekibi ile birlikte hazırlıklarımıza başlamış bulunuyoruz. Hava şartlarının iyi olması ve Göksu Irmağının Rafting branşına elverişli olması ilk kez bir Türkiye şampiyonası düzenleyeceğimiz Mersin için önümüzdeki dönemde uluslarası bir organizasyon için planlama yapabiliriz. Rafting branşını Türkiye genelinde yaygınlaştırmak için mücadele ediyoruz. Mersin Valimiz Sayın Ali İhsan Su ile de görüştük, sağolsun onlarda bizlere her konuda destek verdiler. Ben şimdiden Mersin’de yaşayan sporseverleri Silifke’de düzenleyeceğimiz şampiyonaya davet ediyorum. Güzel bir organizasyon olacağına inanıyor bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi, “Türkiye Rafting Federasyonu başkanımız Fikret Yardımcı’ya nazik ziyaretlerinden ve Spor Kenti Mersinimize bu Organizasyonu verdikleri için teşekkür ediyorum. Göreve başladığımdan beri dile getirdiğim 321 kilometre kıyı şeridine sahip Mersin’in bir su sporları merkezi olması gerektiğini her platformda dile getirdim. Rafting Federasyonu başkanımıza da eşsiz doğa güzelliğine sahip Göksu Irmağı’ndan bahsettiğimde neden olmasın dedi ve 2022 faaliyet programlarına “Rafting Türkiye Şampiyonası 1. Ayak” yarışmalarını yerleştirdi. 24-27 Şubat 2022 tarihleri arası Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan şampiyonanın bugün Fikret başkanımızın ilimize gelmesiyle çalışmalarımıza başladık. Su Sporları Merkezi olma yolunda Rafting ile başladık Mersinimizi ulusal ve uluslar arası su sporları merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.