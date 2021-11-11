MEZİTLİ BELEDİYESİ, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA FUTBOL TURNUVASI DÜZENLEDİ

Mezitli Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Futbol Turnuvası düzenledi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, turnuvada başarı kazanarak dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Menderes Mahallesinde bulunan futbol sahasında düzenlenen turnuvada, şampiyonluğa Fatih Soydan Ortaokulu ulaşırken, ikinci Ahmet Hocaoğlu Ortaokulu, üçüncü ise Tece Ortaokulu oldu.

Mücadele veren tüm sporculara başarılarının devamını dileyen Başkan Tarhan, yetenekli sporcuları Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüne davet etti.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Gününde bir futbol turnuvası fikri getirildiğinde hemen kabul ettiğini ifade eden Başkan Tarhan, “Çok hızlı bir biçimde organizasyonu yaparak final maçını 10 Kasım gibi anlamlı bir güne yetiştirdik. Bu nedenle biraz daha kısıtlı bir turnuva yapabildik. Bundan sonraki hedefimiz Milli Eğitim Müdürlüğümüzle görüşerek tüm okulların yer alacağı turnuvalar düzenlemek olacaktır. Çünkü bu turnuvada çocuklarımızın ne kadar yetenekli ve istekli olduklarını görme şansı bulduk. Çok güzel maçlar oynandı. Burada mücadele eden arkadaşlarımız arasında yeteneklerini keşfettiğimiz çocuklarımızı Mezitli Belediyespor Kulübü bünyesinde daha büyük başarılar için yetiştirebiliriz. Bu çocuklarımıza bonservis çıkartarak, her türlü desteği sunarak futbol altyapımızı oluşturmak istiyoruz. Yarın diğer okullarda katıldığı zaman çok geniş bir futbol altyapısı olacaktır. Mezitli’yi başka illerde, belki başka ülkelerde temsil edeceklerdir. Mezitli’den çok iyi sporcular yetişeceğine inanıyoruz. Bu tür turnuvalar bunu sağlayacaktır. Spor alanında daha güzel, daha aydınlık yarınları böyle sağlayacaklardır” dedi.

Turnuvaya katılan tüm sporculara, aile ve öğretmenlere teşekkür eden Tarhan, “Tüm arkadaşlarımızı sporla, müzikle, resimle ilgilenmeye davet ediyorum. Bilimsel araştırmalar da göstermiştir ki, sporun ya da sanatın herhangi bir dalı ile ilgilenen çocuklar derslerinde ve sonraki yaşamlarında çok daha başarılı oluyorlar. Bu nedenle ailelerin çocuklarını mutlaka aktif bir şekilde yönlendirmeleri son derece önemli” diye konuştu.