’Takipçim kadar çöp topluyorum’ başlığıyla sosyal medyada yarım milyon takipçiye ve milyonlarca izlenmeye ulaşan 11 yaşındaki Aras Kayretli’nin çevre temizliği çağrısına, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mezitli Belediyesinin iddia edilen otobüs ve malzeme desteği ulaşmadı. Katılımın düşük olduğu etkinlikte birçok vatandaş, belediyenin sözünü tutmaması nedeniyle mağdur oldu.

Mersin’in Mezitli ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Aras Kayretli, sosyal medyada başlattığı çevre temizliği akımıyla dikkat çekti. ’Takipçim kadar çöp topluyorum’ başlığıyla paylaştığı 3 video, 3 gün içinde milyonlarca izlenmeye ulaştı. Kayretli, 500 bin takipçiye ulaşmasının ardından Mezitli ilçesinde bir çevre temizlik buluşması çağrısında bulundu. Etkinliğin, iddiaya göre Mezitli Belediyesinin desteğiyle yapılacağı ifade edildi. Otobüs, eldiven ve çöp poşeti temini gibi desteklerin sağlanacağı konuşulan buluşma için ‘Eldivenini, çöp poşetini al, hep birlikte temiz bir dünya oluşturularım’ sloganıyla çağrı yapıldı. Temizlik buluşmasının adresi, Mezitli sınırlarında yer alan 100. Yıl Tabiat Parkı olarak duyuruldu.

Kayretli’nin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, saat 08.00-08.30 arasında Eski Mezitli Belediyesi önü ve Soli Center önü olmak üzere iki farklı noktadan otobüs kaldıracağı bilgisi yer aldı. Ancak iddiaya göre otobüsler belirtilen saatlerde bu noktalara hiç ulaşmadı. Bu nedenle birçok vatandaş etkinlik alanına gidemedi. Kayretli ise 100. Yıl Tabiat Parkı’na geldiğinde çok az sayıda katılımcı ile karşılaştı. Arkadaşlarıyla birlikte çevre temizliği yapan Kayretli, "Bugün arkadaşlarımla birlikte çevremizi temizledik ve ayrıca çevremizin nasıl daha çok temizlenmesini gerektiğini gösterdik" dedi.

"Küçük bir etkinlik yaptık"

Aras’ın annesi Başak Gizdaş, Mezitli ilçesindeki 100. Yıl Tabiat Parkı’na yakın olan vatandaşların katılım sağladığını ifade ederek, "Çok güzel, küçük bir etkinlik yaptık, çocuklarımızla doğa sevgisini aşılamaya çalıştık. Bugün maalesef ölü Caretta Caretta yavruları gördük. Çok üzüldük bu durum karşısında, çocuklar da çok üzüldü. Bununla ilgili çevre temizliği yaptık" diye konuştu.

"Belediye, otobüsü kaldırmadığı için gelemediler"

Etkinliğe katılımın beklenenden az olduğunu belirten Gizdaş, "Belediyemiz bir destek sağlayacaktı ama sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Biraz katılım az oldu. Halkımızdan bu yönde daha da duyarlı olmalarını diliyoruz. Aynı zamanda belediyelerin de bu konuda bizi desteklemesini istiyoruz. Çünkü biz kendi çapımızda küçük vatandaşız. Bize bu konuda yardım etmelerini istiyoruz. Belediye otobüsü kaldırmadığı için gelemediler" şeklinde konuştu.

"Belediye bu konuda ne yazık ki desteğini vermemiş"

Kayretli’nin sosyal medya paylaşımını görerek kendi imkanlarıyla 100. Yıl Tabiat Parkı’na gelen vatandaşlardan Esra Durukan, alanda çok az kişiyle karşılaştığını belirtti. Durukan, "Buradaki bulunan kişilere neden bu kadar az kişinin burada bulunduğunu sorduğumda belediyenin araçlarla birlikte buraya birçok insanı getireceği bilgisi paylaşılmıştı. İki farklı noktadan kişilerin alınacağı hakkında saatler paylaşıldı. Birisi Eski Mezitli Belediyesi, birisi de Soli Center’ın önü olmak üzere iki farklı noktadan kişilerin alınacağı ve bununla ilgili bazı destekler sağlanacağı bilgisi de verilmiş. Çöp poşetleri, eldivenler gibi destekler sağlanacaktı. Fakat belediye bu konuda ne yazık ki desteğini vermemiş. Bu konuda da gerçekten mağdur olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

"Birçok kişi mağdur edildi"

Durukan, otobüs kaldırılacağı belirtilen noktalarda bekleyen kişilerin de olduğunu, ancak araç gelmediği için etkinliğe katılamadıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımızdan, çevremizden birçok kişi aslında bugün bu etkinlikte bulunacağını ve kendi imkanlarıyla gelemeyecekleri için o noktalarda bekleyeceklerini söylemişlerdi. Birçok kişi mağdur edildi" diye konuştu.