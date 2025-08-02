Aksa Çukurova Doğalgaz, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge , ilçe muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda Şirket’in işletme faaliyetlerinden kampanyaları ile yatırım çalışmalarına kadar bir dizi konu başlığı değerlendirildi.

Mersin’in Gülnar ilçesi 2023 yılında doğal gaz konforu ve ekonomisine kavuştu. İlçede şu ana kadar 2 bin 379 meskene doğal gaza ulaştırıldı. Yoğun talebin yaşandığı Ayvalı ve Saray mahallerinde hayata geçirilen yatırımlarla kasım ayının sonuna kadar binden fazla abonenin doğal gaz imkanından yararlanması hedefleniyor.

Abone sayısının her geçen arttığının bilgisini veren Aksa Çukurova Doğalgaz Mersin Bölge Müdürü Tufan Duman, sertifikalı tesisat firmalarıyla birlikte hayata geçirdikleri Doğal Gazlı Isıtıcı ve Mutfak Tesisatı Dönüşüm Kampanyası ile Mutfak Dönüşüm Kampanyası’nın önemine işaret etti.

Doğal gazın keyfini çıkarmak için büyük kolaylık…

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge , ilçe muhtarları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Duman , sundukları kampanyaların doğal gaz konforunun keyfini çıkarmak için büyük kolaylık sağlayan önemli bir basamak olduğunun altını çizdi. Duman, vatandaşların dönüşüm işlemlerini ise yalnızca kampanyaya katılan sertifikalı tesisat firmalarıyla yapabileceklerini ifade etti: “Firmaların listesine ve başvuru koşullarına aksadogalgaz.com.tr adresinden veya Aksa Doğalgaz ofislerinden ulaşılabiliyor.”

Duman ayrıca Gülnar’da bugüne kadar yaklaşık 95 milyon TL’lik yatırımla 36 kilometrelik şebeke montajı gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Gülnarlıların çevreci ve ekonomik yakıt doğal gazla buluşabilmeleri için çalışmalarını sürdüklerini aktaran Duman, “Vatandaşlarımızdan gelen artan talebi karşılamak için altyapı montaj çalışmalarına Saray Mahallesi’nde tekrar başladık” dedi.

Toplantının sonunda “Doğal Gaz Şebeke Bilgisi ve Doğal Gaz Yangınlarına Müdahale Eğitimi” düzenlendi. Eğitim kapsamında doğal gaz dağıtım sistemlerinin temel çalışma prensipleri, güvenlik protokolleri ve doğru ekipman kullanımı gibi önemli bilgiler paylaşıldı.

Aksa Doğalgaz Hakkında

Faaliyet alanında yer alan 29 il merkezi, 339 ilçe ve beldede yaklaşık 21,6 milyon nüfusa, 9 milyon potansiyel aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi konumunda bulunmaktadır. Yatırımlarını “Şehirler Doğal Gazla Nefes Alıyor” sloganıyla Türkiye’nin her yerine hızla ulaştırmayı amaçlayan Aksa Doğalgaz, genişleyen dağıtım bölgelerine yönelik yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürmektedir.