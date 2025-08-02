Mezitli Belediyesi, bugün ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilen çevre etkinliğine araç gönderilmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sosyal medyada fenomen haline gelen 11 yaşındaki Aras Kayretli’nin düzenlediği çöp toplama etkinliğinde, belediye tarafından tahsis edilen aracın belirtilen saatlerde hazır beklediği ancak vatandaşlardan katılım olmadığı bildirildi.

Belediye açıklamasında, "2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 09.00’da 100. Yıl Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilmesi planlanan çevre etkinliği için, belediyemizce araç tahsisi yapılmış, söz konusu araç saat 08.00’de Eski Mezitli Belediye Binası önünde ve 08.30’da Soli Center önünde hazır olarak beklemiştir. Ancak, etkinliğe vatandaşlarımızdan herhangi bir katılım olmamıştır. Bu durum aileye de bildirilmiştir" denildi.

Açıklamanın sonunda ise "Çevremizin korunması ve temizliği hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu tür etkinliklere vatandaşlarımızın daha duyarlı yaklaşmalarını ve aktif katılım göstermelerini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.