Gaziantep’te husumetli olduğu 2 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesi Karacaören Mahallesi’nde yaşanan kavga olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, C.T. ve İ.B. isimli şahıslar ile B.U. ve A.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştüğü belirlendi. Kavga sırasında, B.U. isimli şahsın, C.T. ve İ.B. isimli şahısları bıçakla yaralandığı tespit edildi.

Olayı gerçekleştiren B.U., jandarma devriye ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.