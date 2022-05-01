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MERSİN'DE TRABZON'UN ŞAMPİYONLUĞUNA COŞKULU KUTLAMA
Mersin’deki Trabzonsporlu taraftarlar, 38 yılın ardından gelen şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
SPOR 01.05.2022, 01:03 01.05.2022, 17:14
Mersin’deki Trabzonsporlu taraftarlar, 38 yılın ardından gelen şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
Süper Lig’de Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 38 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Mersin’deki Trabzonsporlu taraftarlar, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Özgecan Aslan Meydanı’na akın etti. Takımlarının formalarını giyen çok sayıda taraftar, müzik eşliğinde halay çekip oyunlar oynarken, yaktıkları meşalelerle alanı aydınlattı.
Şarkılar söyleyip eğlenen Mersin’deki Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk kutlamaları, gece geç saatlere kadar devam etti.
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