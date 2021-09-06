İL MÜDÜRÜ DEMİR MÜJDEYİ VERDİ : DÜNYA ŞAMPİYONASI MERSİN'DE

Spor Kenti Mersin, dördüncü kez Artistik Cimnastik Dünya Kupasına (World Challenge Cup) ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu 2021 Faaliyet programında yer alan ve 10 - 12 Eylül 2021 tarihleri arasında Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Hırvatistan, İsviçre, İtalya, Kanada, Letonya, Litvanya, Macaristan, Moğolistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Şili, Türkiye, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan 23 ülkeden 30 kadın, 63 erkek olmak üzere toplam 93 sporcunun mücadele edeceği “Artistik Cimnastik Dünya Kupası” (World Challenge Cup) Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Cimnastik Salonu’nda yapılacak.

Türkiye, Artistik Cimnastik Dünya Kupasına bu yıl dördüncü kez 10-12 Eylül 2021 tarihlerinde Mersin’in ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu önemli organizasyonda Ülkemizi erkeklerde Mustafa Arca, Yunus Emre Gündoğdu, Sercan Demir, Kerem Şener, Mehmet Ayberk Koşak, Şevket Yıldız, Hamza Şamil Yılmaz, Onur Çelik, Bora Tarhan ve Hasan Bulut temsil ederken, kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı, Nazlı Savranbaşı, Cemre Kendirci, Sevgi Saygı Kayışoğlu ve Bilge Tarhan temsil edecek.

Spor Kenti Mersin’in bu önemli organizasyona hazır olduğunu belirten Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, “Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na bu yıl dördüncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. 2013 Akdeniz Oyunlarından buyana Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından İlimize kazandırılan birbirinden devasa tesislerimizde Ulusal ve Uluslararası birçok Organizasyona Spor Kenti Mersin kimliğiyle ev sahipliği yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 17-20 Aralık 2020 tarihlerinde 15 ülkeden kadın erkek 90 sporcunun katılımıyla ev sahipliğini yaptığımız Avrupa Cimnastik Şampiyonası’ndan sonra, 10-12 Eylül 2021 tarihleri arası 23 ülkeden 93 sporcunun mücadele edeceği Artistik Cimnastik Dünya Kupası (World Challenge Cup) için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu organizasyonun ilimizde yapılmasında emeği geçen sayın valimiz Sayın Ali İhsan Su başta olmak üzere, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm sporculara başarılar diliyorum.” dedi.