İDMAN YURDU'NUN ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR : 2 -1

TFF 3.Lig 3.Grupta zirve mücadelesi yapan Mersin temsilcisi İçel İdman Yurdu , Karşıyaka'yı puansız gönderdi.

İçel İdman Yurdu 19. Haftada , Mersin Şehir Stadında oynanan maçta rakibi Karşıyaka Spor Kukübü'nü 2 - 1 mağlup etti.

Karşılaşmaya ; Sertaç Güzel , Burak Bilgen , Gökcan Gelmen , Erhan Karayer , Aslan Gök , Ömer Önder , M. Raşit Şahingöz, Batuhan Ayvaz , Furkan Güneş , Sabit Hakan Yılmaz ve Murat Can Bölükbaşı 11'i ile başlayan Ender Alkanın talebeleri , Karşılaşmayı Furkan Güneş ve Gökcan Gelmen'in attığı goller ile 2 - 1 kazanarak puanını 33'e çıkardı ve 19. haftada puan sıralamasında 5.sıradaki yerini korudu.