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DOSTLUK MAÇINDA ŞAMPİYON 'OTOMASYON TAKIMI' OLDU
Mersin Toros Devlet Hastanesi Birimler arası Otomasyon Takımı ve İdari Takım arasında oynanan Futsal karşılaşmaları final maçını Otomasyon Takımı kazanarak şampiyon oldu.
SPOR 12.11.2021, 11:25 12.11.2021, 11:33
Mersin Toros Devlet Hastanesi Birimler arası Otomasyon Takımı ve İdari Takım arasında oynanan Futsal karşılaşmaları final maçını Otomasyon Takımı kazanarak şampiyon oldu.
Mersin Toros Devlet Hastanesi Birimler arası oynanan Futsal karşılaşmaları final maçında şampiyon olan Otomasyon Takımı kupayı aldı.
Mersin İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir' in desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunan Toros Devlet Hastanesi takım oyuncuları , Toroslar Yalınayak 500 kişilik Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Futsal karşılaşmalarında tesis amiri Kutlay Bulut katılan tüm sporculara madalya takdim ederek desteklerini gösterdiler kendilerine kurumumuz adına teşekkür ederiz" dedi.
Mersin Toros Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ruhsar Uçar ve Hastane Müdür yardımcısı Ahmet Kizilgul'ün madalya ve şampiyon kupası takdimi ile maç dostlukla tamamlandı.
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