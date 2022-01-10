AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ, ERDEMLİ ATIŞ POLİGONU BAKIM ONARIMA GİRİYOR

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Avrupa’nın en büyük Atıcılık Poligonu olma özelliğine sahip Erdemli Atış Poligonu bakım ve onarım ve yenileme çalışmaları başladı.

17. Akdeniz Oyunlarına ev sahipliği yapmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan yatırım ve Tesisleşme hamleleriyle örnek gösterilen Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bünyesinde hizmet veren Olimpik standartlardaki tesislerde yapılan çalışmalarla 2024-2028 ve 2032 olimpiyatlarına Sporcu Alt yapısını oluşturulması hedefleniyor.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Erdemli Atış Poligonu’nda Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, Erdemli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Kılıç, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu MHK başkanı Ertuğrul Toprak, Uluslar arası Atıcılık Hakemi Bedri Özelbir, Kurum atıcılık antrenörü Ferhat Geçim, Tesis amiri Onur Ersoy ve Yüklenici firma temsilcisinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

17. Akdeniz Oyunları sonrası bir çok ulusal ve uluslar arası müsabaka ile milli takım kamplarına ev sahipliği yapan Avrupa’nın en büyük Atıcılık Poligonu olma özelliğine sahip olan tesiste yapılan toplantıda, teknik ve mekanik konuların yanı sıra elektrik, elektronik cihazların bakım onarım ve tamiratları konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, şunları söyledi; “Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde geçtiğimiz 2020-2021 yıllarında merkez ve taşra ilçelerimizde bulunan bir çok tesisimizin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yaptık. 2022 yılında da bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımızın yanı sıra tesisleşme konusunda önemli projelere imza atıyoruz. İçinde bulunduğumuz Avrupa’nın en büyüğü dünya da sayılı tesisler arasında yer alan Erdemli Atıcılık Poligonumuz, bugüne kadar sayısız ulusal ve uluslar arası organizasyona ev sahipliği yapmıştır. Bu devasa tesiste Türkiye Şampiyonalarının yanı sıra Avrupa ve Dünya kupalarına da ev sahipliği yapılabilecek standartlara getirmek için Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından bakım onarım ve yenileme çalışmaları başlatılmıştır. Mersinimizin gençliği ve sporu için gece gündüz demeden mesai yapmaya devam ediyoruz.” İfadelerini kullandı.