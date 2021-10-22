ÖZTURAN'DAN SEÇER'E SİTEM : '' KEŞKE ANKARA'NIN TALİMATLARIYLA DEĞİL DE MİLLETİN İRADESİYLE KONUŞSAYDINIZ ''

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclisi 2. Oturumu’nda söz alan Ak Parti Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Ak Parti Grup Sözcüsü Zafer Şahin Özturan , Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e seslenerek , “ Sayın Başkanım keşke Mersin halkından aldığınız iradeyle konuşsaydınız , Ankara’nın talimatlarıyla değil ” dedi.

Ak Parti Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Sözcüsü Özturan yaptığı konuşmada , ‘’ Başkanım günlerdir sizi takip ediyoruz. Gönül isterdi ki bu meclise çıkıp Mersin adına büyük vizyon projelerini gündeme taşıyan konuşmalarınız olsun. Ama görüyorum ki yerelde yapamadıklarınızın hepsini maalesef aylardır hem siz hem kendi meclis üyeleriniz , şehir adına hizmet bekleyen vatandaşlarımızın büyük sorunlarını konuşmak yerine Genel Siyaseti konuşuyorsunuz.Tabii normaldir , Ankara’nın talimatıyla konuşuyorsunuz. Gönül isterdi ki kendi iradenizle , ipotek altında olmadan bizlere hitap etmenizdi " dedi.

Akdeniz sahil yolu düzenlemesinin Ak Parti iktidarı döneminde başlandığını , önemli bir bölümünün tamamlandığını kalan kısmı içinde çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Özturan , " Sayın Başkanım Mersin’le ilgili o kadar çok şey konuştunuz ki sanki hiçbir şey olmamış gibi ama Başkanım Akdeniz Sahil Yolu 44 Viyadük 15 tüneli yapıldı. Şu ana kadar 4 milyar TL bütçeden oraya para harcandı ve şu an oranın çalışması hala devam ediyor. Sanki durmuş gibi bir algı yarattınız. Ak Parti iktidarında başlandı, yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. İnşallah o günleri de hep beraber göreceğiz" dedi.

Başkan Seçer'e Havaalanını arada bir gidip görmenizi , şu anki çalışmaları yerinde görmenizi isterdim ama maalesef yapmıyorsunuz diyerek sözlerini sürdüren Özturan " İnşallah 2022 yılında Çukurova Havaalanına ilk inen uçağımızı birlikte görür hep beraber o heyecanı yaşarız. Tabii şunu iyi görmek lazım arkadaşlar Çukurova Bölgesel Havaalanı’nı diğer Havaalanlarından ayıran bir özellik var. Hem ulaşım hem de lojistik üzerine yapılan bir havaalanıdır " dedi.

Mersin’de hiçbir şey yapılmamış gibi bir konuşma ve tavır sergilendiğini ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade eden Özturan , "Limanı kafaya takmışsınız ama hatırlar mısınız bilmem. 30 yıldan beri bekleyen Liman Hal Kavşağı vardı , ta geçmiş dönemden beri bekleyen bir yer. Yapıldı mı? Yapıldı. Mersin tarihinde görmediği o kadar büyük yatırımlar gördü ki bugün karayolları mı dersiniz , barajlar mı dersiniz , göletler mi dersiniz , eğitim mi dersiniz , sağlık mı dersiniz , spor mu dersiniz vb. bunun gibi bir çok örnek sıralayabilirim size" diyerek konuşmasına devam etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e 'Geldiğiniz günden beri bir tane somut projeniz yok' sözleri ile sitem de bulunan Zafer Şahin Özturan , " Şuan gelen projelerin hepsi geçmişten bugüne gelen projelerdir. Her yerde bizi şikayet ediyorsunuz. Bizi şikayet etmeyin. Biz bu şehir adına , milletin iradesiyle seçilmiş insanlarız , milletin iradesiyle burada milleti temsil eden insanlarız. Hiçkimsenin ipoteği altında değil, tamamiyle milletin iradesiyle konuşan insanlarız. Bugün metroyu konuşuyorsunuz. Bugün metronun oluşumu bile bu Cumhur İttifakı’nın desteğiyle bu noktaya geldi" dedi.

Vahap Seçer'in meclis üyeleri için 'meclis üyelerimiz boş konuşuyor' sözüne de değinen Özturan , " Canlı yayınlarda çıkıp 'meclis üyelerimiz boş konuşuyor' diye cümleleriniz oluyor ama bizler boş konuşmuyoruz Başkanım siz bizleri dinlemiyorsunuz. Biz bu şehir adına hep dolu dolu konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Şükürler olsun ki Mersin’de iktidar dönemimizde , Mersin’e en büyük projeler bizim dönemimizde kazandırıldı. Biz yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz ama bence siz de bu şehir adına yapmanız gereken sorumluluklarınız var. Yukarının talimatıyla değil , bence , şehrin sorunlarıyla dertlenelim. Şehrin sorunları üzerine hep beraber gidelim. Biz yerelin sorunlarını çözelim. Bırakalım geneli , geneli de Genel Başkanınız yapsın. Siz Mersin Büyükşehir Belediye Başkanısınız. İlerisi için bir şey diyemem. Ama şunu söyleyeyim , halkın bizden beklediği sorunlarımızı çözelim. Büyük projeleriniz varsa gelin onu ortaya koyun , hep beraber üzerine gidelim. Ve şu anda burada kamuoyuna da duyuruyorum plan bütçe komisyon üyesi olarak , görev alan bir arkadaşınız olarak şu ana kadar Büyükşehirin getirmiş olduğu , şehir adına getirmiş olduğu bütün sorunları %95’inden fazlasını oy birliğiyle geçtik. Bizi eleştirme hakkınız yok. Vicdanen , kalben rahatız. Sizin için yapmıyoruz , Mersin halkı için yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz " şeklinde konuştu.

Sözü kesilen Özturhan ‘Siz konuştunuz, sıra bizde' diyerek konuşmasına devam etti.

2,5 yıl içerisinde Mersin’e merkezi bütçeden ve İller Bankası’ndan 5 milyar para geldi , Mersin’de vergi gelirlerinden artış % 39 oldu Mersin gelişiyor , Organize sanayi sitesine gidiyormusunuz , 2 bitti 3. Yapılıyor.Biz çalışıyor Mersin gelişiyor.Ama siz çalışmıyorsunuz algı yaratıyorsunuz iş yok algı var dedi.

Ak Parti hükümetinin 20 yılda dünyada örneği benzeri olmayan sosyal devletçiliği halkına yaşatan bir iktidar olduğunun da altını çizen Zafer Şahin Özturan , " Bugün dul , yetim , engelli çocuklarımızla ilgili yapılacak her şeyi bizler de , Belediye de yapıyor. O da mutlu ediyor bizi , onu da söyleyeyim. Güzel şeyler bunlar. Bunları da yapmaya devam etmemiz lazım. Eskiden bize derdiniz ‘ya makarna dağıtıyor, kömür dağıtıyorlar’ diye. Bakın aklın yolu birmiş. Şu an siz de yapıyorsunuz ve ben gerçekten takdir ediyorum. Hatta komisyonlara gelen bütün kararları da sonuna kadar destek veriyoruz yani" diyerek sözlerini sonlandırdı.