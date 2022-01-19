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BAŞKAN VAHAP SEÇER, KORANA VİRÜSE YAKALANDI
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu.
SAĞLIK 19.01.2022, 09:33 19.01.2022, 10:40
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Seçer, "Aşılarımı zamanında olmama rağmen maalesef Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi. Tedavi sürem boyunca görevimi evimden sürdüreceğim. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.
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