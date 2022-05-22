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MHP’Lİ DURMAZ : '' 2023 VE 2024'TE MULAK SURETLE ZAFERE ULAŞACAĞIZ ''

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “ Hepimizin ortak çalışmasıyla 2024 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak kaybettiklerimizi yeniden kazanarak yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz ” dedi.

POLİTİKA 22.05.2022, 15:21 22.05.2022, 19:26
MHP’Lİ DURMAZ : '' 2023 VE 2024'TE MULAK SURETLE ZAFERE ULAŞACAĞIZ ''

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, hiç kimsenin 2024 yerel seçimlerini 2023 seçimlerinin önüne koyma hakkı ve lüksü olamayacağını belirterek, "Önceliğimiz, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yapılacak olan ve bize göre yüzyılın seçimi olarak değerlendirilen 2023 seçimlerini kazasız belasız bir şekilde Allah’ın izniyle en güçlü bir şekilde sonuçlandırmaktır. Sonrasında da 2024’e odaklanacağız" dedi.

Durmaz, Mersin programı çerçevesinde Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve parti yetkilileriyle bir araya geldi. Toroslar’ın geçmişten günümüze belediyecilik anlamında çok önemli hizmetlerin yapıldığı ve yüz akı olmuş bir belediye olduğunu söyleyen Durmaz, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla belediyelerimizi ve teşkilatlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu çerçevede Toroslar Belediyemizdeyiz. Bu güzel buluşma ve kıymetli çalışmaları için Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Şehre değer katan, insanların hayat standartlarını ve refah seviyesini yükselten, kültürel hizmetler ve eserler kazandıran bir belediye başkanı, yıllarca arkasından hayırla yad edilir" diyen Durmaz, "Bu nedenle belediye başkanlığı son derece zor ve bir o kadar da onurlu, keyifli ve gurur verici bir görevdir. MHP’li belediyelerimiz, seçimde taahhüt ettikleri hizmetlerin yüzde 90’dan fazlasını 3 yıl bitmeden gerçekleştirmiş durumdalar. Bundan sonra da aynı kararlılıkla ve inançla çalışarak şehre değer katacaklardır. Cumhur İttifakı’nın ruhu ve gücüyle hizmetlerin artarak devam edeceğinden kuşkumuz yoktur” ifadelerini kullandı.

“Bu kutlu yürüyüşü asla kesintiye uğratamayacaklar”

“Hepimizin ortak çalışmasıyla 2024 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak kaybettiklerimizi yeniden kazanarak yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz” diyen Durmaz, şöyle devam etti:

"Altını çizmek istediğimiz bir husus var. Hiç kimsenin 2024’ü, 2023’ün önüne koyma hakkı, lüksü ve yetkisi yoktur. Önceliğimiz, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında yapılacak olan ve bize göre yüzyılın seçimi olarak değerlendirilen 2023 seçimlerini kazasız belasız bir şekilde Allah’ın izniyle en güçlü bir şekilde sonuçlandırmaktır. Sonrasında da 2024’e odaklanacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanımız olarak ilan ettik ve sonuna kadar yanında olduğumuzu kamuoyuyla paylaştık. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’nin bu kutlu yürüyüşünü ve Cumhur İttifakı gücü ile elde ettikleri kazanımlarını kesintiye uğratmak için içeriden ve dışarıdan işbirliğiyle her türlü gayrete girenleri hep birlikte göstereceğimiz samimi bir çabayla mahcup edeceğiz. Bu kutlu yürüyüşü asla kesintiye uğratamayacaklar.”

“Cumhur İttifakı’nın gücü ve inancıyla Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu”

’Rehber Kur’an, hedef Turan’ sloganının bugün Türk Devletleri Teşkilatı ile gerçek olduğuna dikkat çeken Durmaz, “Geçmişte duvarlara ‘Rehber Kur’an, hedef Turan’ sloganını yazdık. Bugün o hayalimiz gerçek oldu. Turan ete kemiğe büründü, Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Bunların hepsi Cumhur İttifakı’nın gücü ve inancıyla oldu. Bu ülkenin sigortası, güvencesi, son kalesi olarak gördüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, liderimiz Devlet Bahçeli’nin hafızalara kazıdığı ’önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ anlayışıyla çalışmaya, bu süreci kesintiye uğratmamaya sonuna kadar kararlıyız. Bunun için buradayız ve çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Toroslar’ımızda Cumhur İttifakı’nın ruhunu yaşıyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’a ilçede hayata geçirdikleri eğitimden sağlığa, spordan turizme, ulaşımdan alt yapıya yönelik çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Yılmaz, “Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz’ın kentimize ve belediyemize teşrifleri bizleri son derece mutlu etmiş ve güç vermiştir. Toroslar’ımızda Cumhur İttifakı’nın ruhunu yaşıyoruz. 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna inanıyoruz. Bunun kazanımlarını görüyor, anlıyor ve anlatıyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin emrinde birlik ve beraberlik içinde inşallah 2023 ve 2024’de mutlak suretle zafere ulaşacağız. Bunun için her şeye sahibiz” dedi.

Başkan Yılmaz, daha sonra eşi Meltem Yılmaz ile birlikte Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’a Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları’nda (TORTEK) el emeği ile üretilen ürünlerden hediye etti.

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