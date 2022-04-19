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DEFTERDAR ERCOŞMAN ERDEMLİLİLER DERNEĞİ’NE VEDA ETTİ
Antalya’ya tayini çıkan Mersin Defterdarı Hatice İşcan Ercoşman, Erdemlililer Derneği’ne veda ziyaretinde bulundu.
MERSİN 19.04.2022, 16:13 19.04.2022, 16:23
Antalya’ya tayini çıkan Mersin Defterdarı Hatice İşcan Ercoşman, Erdemlililer Derneği’ne veda ziyaretinde bulundu.
Erdemlililer Derneği merkezinde dernek yöneticilerine veda ziyaretinde bulunan Ercoşman, görev yaptığı süre içerisinde kendisine verilen destekten dolayı teşekkür ederek veda etti.
Defterdar Ercoşman 10 Şubat 2017 tarihinden bugüne, yaklaşık 5 yıldır Mersin Defterdarı olarak görev yapmaktayken, 9 Nisan 2022 tarihi itibariyle Antalya Defterdarı olarak atandı.
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