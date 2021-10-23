ÇAMLIBEL SOKAK FESTİVALİ BAŞLADI

Mersin’in yeniden canlanması için çaba harcanan en önemli semtlerinden biri olan Çamlıbel’de ’Çamlıbel Sokak Festivali’ başladı. Festivalin açılışına Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun eşi Zeliha Su da katıldı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Mersin Deniz Ticaret Odası ile Mersin Uluslar arası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin (MIP) katkılarıyla düzenlenen Çamlıbel Sokak Festivali, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun eşi Zeliha Su’nun katılımıyla başladı.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel semtinde bu yıl 22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında ikincisi düzenlenen ‘Çamlıbel Sokak Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan festivalde sokak sanatçıları ile dansçıların gösterileriyle renk kattığı kortej, açılış sonrası bando eşliğinde festival alanına yürüdü. Festivalde, açılan stantlar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Çamlıbel’in yeniden canlanmasına katkı sağlayacak olan festivalde, Zeliha Su festival alanında kurulan stantları da ziyaret ederek sergilenen ürünler hakkında bilgiler aldı. Eğlence, sanat ve alışverişe aynı anda ev sahipliği yapan festival, renkli görüntülere sahne oldu.