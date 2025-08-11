Akdeniz Belediyesi, hem görsel kirlilik oluşturan hem de sosyal sorunlara neden olan metruk yapılarla mücadelesini sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından İhsaniye Mahallesi 4920 Sokakta, çökme riski taşıyan 2 katlı metruk binanın kontrollü yıkımını gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin çevre güvenliği aldığı çalışmada, aşırı tozu önlemek amacıyla arazözle tazyikli su sıkıldı. Yıkım sonrası moloz ve atıklar iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek mahalleden çıkarıldı.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Kent estetiğini bozan, çökme riski oluşturan, kimi zaman madde bağımlılarının meskeni haline gelen metruk yapılarla mücadelemiz kesintisiz sürecek. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için bu çalışmalara öncelik veriyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri de çocuklar için tehlike oluşturan ve güvenlik endişesine neden olan yapının yıkımından duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti.