TARSUS’TA 50 KİŞİLİK DEV ORKESTRA EŞLİĞİNDE ALLEGRA ENSEMBLE KONSERİ

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Tarsus Belediyesi katkılarıyla Türkçe anlamı “Neşeli Topluluk” olan “Allegra Ensemble” grubu ile Saint Paul Meydanında konser verdi. 50 kişilik dev orkestra ile gerçekleştirilen konsere Tarsuslular yoğun ilgi gösterdi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye Tarsusluları sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede, MDOB ve Allegra Ensemble grubu, Tarsus’ta sahne aldı. Yüzlerce Tarsuslunun katıldığı konseri, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan, Berlin Tempelhof-Schöneberg Belediye Başkanı Jorn Ottman ve beraberindeki heyet ile moda tasarımcısı Barbaros Şansal da izledi.

Meydan tıklım tıklım doldu

Türk Halk Müziği ezgilerinin klasik müzik ve caz ile harmanlayarak seslendirildiği, dünya müziklerinden de örneklerin de sunulduğu konserde, soprano Mehlika Bilgin Karadeniz, 1. kemanda Ümmiye Özdem, 2. kemanda Şenzelita Aykanat, viyolada Melda Sak, viyolonselde Hande Ulutaş, flüt/mandolin/vokalde Müjde Akden, perküsyonda Irmak Tokgöz ve piyanoda Gülriz Tunca yer aldı. Düzenlemelerini Osman İşmen’nin yaptığı konserde, türküler, tangolar, müzikaller, fadolar, şansonlar ve klasik caz parçaları klasik müzik enstrümanları ile çok sesli icra edildi.

Başkan Bozdoğan’dan sanatçılara teşekkür

Konser sonunda sahne alan sanatçılara teşekkür eden Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, “Tarsus’un güzel yaz gecesinde, muhteşem bir ekiple içimizi ısıtan, muhteşem bir müzik ziyafeti sunan Allegra Ensemble ve Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Mutluluktan şarkı söylemiyoruz, şarkı söyleyerek mutlu oluyoruz. On bin yıllık bir kentte, müzikle ve tarihle serzenişini harmanlayıp içimizi ısıttıkları için tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kadın dayanışmasının, toplumdaki kadının gücünün pekiştiği, özellikle özgürlükçü ve dayanılmaz direnişin mücadelesinin simgesi olarak her zaman onların yanında olduğumuzu Tarsus Belediyesi ve Tarsus halkı olarak vurguluyorum” dedi.