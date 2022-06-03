MUT KARACAOĞLAN KAYISI FESTİVALİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE BAŞLADI

Mersin’in Mut ilçesinde 60’ıncısı düzenlenen ’Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’, başta kayısı yeme yarışması olmak üzere düzenlenen çeşitli etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin’in Mut ilçesine belediye tarafından Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’nin 60’ıncısı düzenlendi. Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda düzenlenen festivale vatandaşları bando grubu müzikle davet etti. Çok sayıda vatandaşın izlediği şenlik Erdemli Belediyesi tarafından gönderilen Kadın Mehteran Takımı’nın sahneye çıkmasıyla başladı. Ardından yöresel halk oyunları başta olmak üzere spor alanlarında halat çekmeden tekvandoya çeşitli etkinlikler yapıldı. Kayısı yeme yarışması ise renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu. Gönüllü olarak yarışan katılanlar önlerine konulan birer kilogram kayısıyı en önce bitirmek için mücadele verdi. Yaklaşık 10 dakikada içerisinde ilk önce önündeki kayısıyı bitiren para ödülü kazandı. Şenliğin son bölümünde ise etkinliğe katılan davetliler, dilek havuzuna kayısı dökerek bereket diledi.

Törene MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçe belediye başkanları, siyasiler ile çok sayıda davetli katıldı.

Bugün 60’ıncı Mut Karacaoğlan Kültür ve Sanat Festivalini kutladıklarını anımsatan Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker," Tabi ki kayısı deyince akla gelen en büyük unsurlardan birisi Mut. Sofralık kayısıda yüzde 85’ine hitap ediyoruz, Türkiye’nin. Topraklarımız çok değerli, kayısıdan dolayı gelirimiz de çok iyi. Çiftçimiz tarımdan dolayı ilçemizde son derece mutlu. Tabi bizde hem Karacaoğlan, hem kayısı birleştirerekten 60.’sını kutladığımız güzel bir festival başlangıcı oldu bugün. Karacaoğlan bizim için çok önemli. Doğduğu yer mezarı da Mut’tadır. Karacaoğlan deyince akla aşk gelir, sevgi gelir, doğa gelir. Biz Karacaoğlan’ın adını herhangi bir festivalde, herhangi bir programda anabilip, onu okuyarak, yaşayarak, unutmayarak, unutturmayarak devam edeceğimizi söylemek istiyorum" dedi.

Öte yandan, festivalin bugün ve yarın çeşitli sanatçıların konserleri ile devam edeceği bildirildi.