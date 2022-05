MERSİN ŞEHİR TİYATROSU OYUNLARINI GÜLNAR, MUT VE ERDEMLİ’DE SAHNELEDİ

Gülnar’da sergilenen oyunlarla ilçedeki vatandaşlar keyifli bir gün geçirirken, başarılı tiyatro ekibi Mut ve Erdemli’de de vatandaşlardan tam not aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sanatsal etkinlik ve aktiviteler hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da 3 ilçede sanatseverlerle buluştu. Turnenin ilk durağı olan Gülnar’da hem çocuklar hem de yetişkinler için oyunlar sahnelendi. Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Mut ve Erdemli ilçelerinde de oyun sahneledi.

Şehir Tiyatrosu, “Gökkuşağının Altında” çocuk oyununu Gülnar Kültür Merkezinde sahneledi. Aynı gün “Vahşet Tanrısı” oyunu da yetişkinler için oynandı. Gülnar’ın ardından tiyatro ekibi Mut ve Erdemli ilçelerinde de sahne aldı.



Şehir Tiyatrosunun ‘Seyirci Defteri’ de güzel duygularla doldu

Mersin Şehir Tiyatrosunun Gülnar, Mut ve Erdemli’de sahnelediği oyunları izleyen vatandaşlar, ‘Seyirci Defteri’ni güzel duygularla doldurdu. Minikler, çocuk oyununu izlerken yaşadıkları mutluluğu ve oyunların devamı için dileklerini yazdı. Yetişkinler ise tiyatro ekibini tebrik ederek, izledikleri oyundan duydukları memnuniyeti güzel duygularla deftere yazdı.



“Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tüm olanaklarıyla sanat Mersin’in her köşesinde”

Mersin Şehir Tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen olarak görev alan Ozan Erdönmez, “Çocukların ya da yetişkinlerin bu oyunlara gelmesi mutluluk verici. Hepsine aslında bir masal anlatıyoruz. Sanatın ve sanatçının yanında olan bir kurumda çalıştığım için minnettarım. Onlarla buluşmak ve onları hakikaten güzel bir şekilde yönlendirmek, sanatla yoğurmak zaten bizim görevimiz. Mersin Büyükşehir Belediyesinin tüm olanaklarıyla sanat Mersin’in her köşesinde” dedi.



“Çocuklar için çok güzel oldu”

Üç ilçede de kahkahalarla süslenen “Gökkuşağının Altında” tiyatro oyununa çocuklarını getiren anne ve babalar da oyunu aynı beğeni ile izledi. Minik oğlu Talha ile oyunu izlemeye gelen Neslihan Cıra, “Gülnar’da sinema veya herhangi bir şey yok. Böyle bir etkinliğin devamlılığını isteriz. Çocuklar için özellikle çok güzel oldu. Seve seve geldik. Çocuklar oyunu çok beğendiler” diye konuştu.



“Her zaman bu tür etkinliklerin olmasını istiyoruz”

“Vahşet Tanrısı” oyunu da izleyicilerden tam not aldı. Üniversite öğrencisi Fatma Kandemir, “Çok güzeldi. Bize de bir değişiklik oldu. Bu tür etkinliklerin olmasını her zaman isteriz. Bize de eğlence oluyor” dedi.