20. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI

Ücretsiz konserlerin de yer alacağı festivalin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinin (MUMF) tanıtım toplantısı, Festival Yürütme Kurulu ve festival sponsorlarının katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Volkan Severcan’ın yaptığı toplantıda, 2022 MUMF Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülüne değer bulunan Keman Sanatçısı Ada Yalın Yücel, bir keman resitali sundu.

Festivalin tanıtım videosunun da izletildiği toplantıda konuşan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, festivale destek veren tüm kurumlara teşekkür etti. Geçen yıl pandemi nedeniyle festivali yapmanın çok olduğunu belirten Yağcı, bu işin gönüllü neferleri olduklarını, festivalde sanatseverleri klasik müzikten türkülere kadar geniş bir yelpazede buluşturduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından festivale katkı sunan kurum ve kuruluşların temsilcilerine plaket verildi.

Festivalde, 3’ü ücretsiz 12 etkinlik yer alacak. Etkinlikler, Mersin Kültür Merkezi, Tarsus Baca Meydanı, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Tarsus St. Paul Müzesi, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, Latin Katolik Kilisesi, MEÜ. Nevit Kodallı Konser Salonunda gerçekleştirilecek.

Hollanda, Avusturya, Kazakistan, ve ülkemizden gelen farklı müzik türlerinden solist ve müzik topluluklarını Mersin’de sanatseverlerle buluşturacak festival, 21 Mayıs’ta Kültür Merkezinde Türkiye’nin opera yıldızlarını, Şef Murat Cem Orhan yönetiminde buluşturacak gala konseri ile başlayacak.