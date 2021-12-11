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BAŞKAN SAĞLAM: "YENİ EKİP ARKADAŞLARIM GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR"
Mersin Serbest Bölge’de faaliyet gösteren Madam Mode Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Sağlam, Tarsus Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.
HABERDE İNSAN 11.12.2021, 13:30
Mersin Serbest Bölge’de faaliyet gösteren Madam Mode Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Sağlam, Tarsus Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.
Madam Mode Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Sağlar öğrencilerin ufkunu açmak ve tecrübelerinden faydalanmaları için Tarsus Üniversitesi Moda Tasarım bölümü öğretmen ve öğrencileriyle buluştu.
Üniversite ve meslek liseleriyle içli dışlı olduklarını belirten Başkan Sağlam “ Tarsus Üniversitesi öğretmen ve öğrencilerimizle iletişime geçip bir program dahilinde buluşma gerçekleştirdik. Buradaki tüm öğrencilerin stilist olma mecburiyeti yok, kabiliyeti olanlar kalıpçı, pazarlamacı ya da iş insanı olabilir. Mezun olduklarında kendilerini ne beklediğine dair kendi tecrübelerimizden de faydalanmalarına olanak sağladığımız, hem gezdiğimiz, hem çalışma ortamı yarattığımız eğlenceli bir program oldu. Yeni ekip arkadaşlarım gümbür gümbür geliyor” dedi.
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