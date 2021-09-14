VATANDAŞLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

6 Eylül'den itibaren uygulamaya konulan okul, sinema, konser, tiyatro gibi kalabalık mekanlarda ve uçak, tren, otobüs gibi şehirler arası ulaşım araçlarında aşısız vatandaşlar için istenen PCR testi zorunluluğu aşılamaya büyük hız kazandırdı. Hal böyle olunca PCR testi zorunluluğundan kurtulmak isteyen aşısız vatandaşlar hastanelere akın etti.

Türkiye'deki aşılamada son durum

Türkiye'de Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 14 Eylül 2021 gününden itibaren 102 milyon dozu geçti. Tüm aşılarını tamamlayanların sayısı 40 milyonu geçerken aşılananlar,toplam nüfusunyüzde 49'unu oluşturdu.