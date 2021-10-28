REKTÖR ÇAMSARI: "GELECEĞİ TESLİM EDECEĞİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZE GEÇMİŞİ UNUTTURMAYACAĞIZ"
Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılı kutlamaları kapsamında, Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yılı” isimli panel gerçekleştirildi.
“Cumhuriyet ve Sosyoloji” başlıklı sunumuna, Türkiye’de sosyolojinin üstlendiği rol ile işe başlamak gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ayşe Azman, sosyolojinin Cumhuriyet Türkiye’sinin ideolojik, siyasi ve düşünsel anlamda kurucu bileşenlerinden birisi olduğunu söyledi.
Siyasetin sosyologlar için topluma müdahale ve etkili olabilme şansı verdiğini, bunun da siyaset ve sosyoloji arasındaki bağı güçlendirdiğini söyleyen Prof. Dr. Ayşe Azman; Ziya Gökalp, Necmettin Sadak, Fuat Köprülü, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mehmet İzzet, Mehmet Ali Şevki Bey gibi isimler üzerinden Cumhuriyet ve sosyoloji konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Son dönem Osmanlı ekonomi politikalarının Cumhuriyet’e Yansıması" başlıklı sunumunda söz alan Doç. Dr. Songül Ulutaş; II. Meşrutiyet, Osmanlı geleneksel iktisadi düşünce sistemi, himayeci politikalar, serbest ekonomi, batılı iktisadi fikirlerin yayılması, kaplı ekonomiye dönüş eğilimi, milli ekonomi yaratma ve Cumhuriyet dönemi alanındaki gelişmelerden bahsetti.
"Cumhuriyet’in Kazanımları ve Kadınlar" başlıklı sunumunda konuşan Doç. Dr. Birgül Bozkurt, “Cumhuriyet’in gündeme getirdiği temel dönüşümlerden biri, kadınların konumlarıyla ilgili olmuştur. Çağdaş toplum kadın-erkek ilişkilerinde geleneksel yapının çözülmesini ve eşitliğin yasal düzenlemelerle güvence altına alınmasını gerektiriyordu. Bu yönde düzenlemelerde Cumhuriyet yönetimi için tavır kadından yanaydı” dedi.
Hasene Ilgaz, Nermin Abadan Unat, Dilhan Eryurt, Müfide İlhan gibi Cumhuriyet döneminin önemli kadınlarının hayatları hakkında katılımcıları bilgilendiren Doç. Dr. Birgül Bozkurt, kadınların Cumhuriyet dönemi için önemini vurguladı.
Etkinlik; katkılarından dolayı Prof. Dr. Ayşe Azman, Doç. Dr. Songül Ulutaş ve Doç. Dr. Birgül Bozkurt’a Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar tarafından teşekkür belgesinin takdim edilmesiyle birlikte sona erdi.
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