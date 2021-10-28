REKTÖR ÇAMSARI: "GELECEĞİ TESLİM EDECEĞİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZE GEÇMİŞİ UNUTTURMAYACAĞIZ"

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılı kutlamaları kapsamında, Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yılı” isimli panel gerçekleştirildi.

Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panele; Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Doğan Topçu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Birgül Mazmancı ve Prof. Dr. Hürriyet Gökdayı, akademik ve idari personel ile Mersin Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Konuşmasına başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gazilerimizi saygıyla anarak başlayan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Cumhuriyetimizin büyük badireler sonrasında kurulduğunu ve bugünkü yaşantımızın temel unsuru olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Ülkemiz, tek seferlik değil ara ara alevlenen bir var olma savaşı içerisinde yer alıyor. Şükürler olsun bunda da hep başarılı olduk. Bu başarıyı da ülke temellerinin sağlamlığı, temellere bağlılık ve yeni gelen nesillere yaşadıklarımızı unutturmayarak onlara tarih bilinci vererek sağladık. Bundan sonra da üniversiteler olarak, geleceği teslim edeceğimiz öğrencilerimize geçmişi unutturmayacağız” dedi.

Bağımsızlığın, kendine yetebilmenin ne demek olduğunu gençlerimize bıkmadan usanmadan anlatmamız gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Milli üretimin ne olduğunu, dışardan destek almanın dışarıya bağımlı kalmak olduğunu gençlerimize anlatacağız. Vatanını en çok seven, her ortamda işini en iyi yapandır. Biz de bu konuda Mersin Üniversitesi olarak öncü durumdayız. Türkiye sıralamasında 14, projeler bazında Türkiye’de 207 üniversite arasında 20. sıradayız. İnanıyorum ki çok yakın zamanda daha iyi seviyelerde olacağız.” ifadelerini kullandı.

Ülke olarak son yıllarda yerli ve milli üretim kapasitemizin arttığını ve bunun da bağımsızlığımızı kuvvetlendirdiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, “Bize yıllarca, Türkiye bir şey üretemez dediler ve biz de bir süre sonra öyle bir hale geldik ki bu düşünceyi kanıksadık. Ancak son 10 yılda, bu düşünceyi kırdık. Kendi cihazlarımızı üretmede, dışa bağımlılığımızı azaltmada büyük başarılar elde ettik. Çok daha iyi seviyelere geleceğimize inanıyorum. Tüm bu başarılar Cumhuriyetimizin, ülkemizin bağımsızlığını kuvvetlendiriyor” şeklinde konuştu.

Ülkemizin dünyayı yöneten ülkeler arasında güçlü bir şekilde yerini aldığı günleri görmeyi dilediğini ifade ederek sözlerini noktalayan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, panelde konuşmalarını gerçekleştirecek tüm akademisyenlere teşekkürlerini iletti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’nın konuşmasının ardından “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yılı” başlıklı panele geçildi.

“Cumhuriyet ve Sosyoloji” başlıklı sunumuna, Türkiye’de sosyolojinin üstlendiği rol ile işe başlamak gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ayşe Azman, sosyolojinin Cumhuriyet Türkiye’sinin ideolojik, siyasi ve düşünsel anlamda kurucu bileşenlerinden birisi olduğunu söyledi.

Siyasetin sosyologlar için topluma müdahale ve etkili olabilme şansı verdiğini, bunun da siyaset ve sosyoloji arasındaki bağı güçlendirdiğini söyleyen Prof. Dr. Ayşe Azman; Ziya Gökalp, Necmettin Sadak, Fuat Köprülü, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mehmet İzzet, Mehmet Ali Şevki Bey gibi isimler üzerinden Cumhuriyet ve sosyoloji konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Son dönem Osmanlı ekonomi politikalarının Cumhuriyet’e Yansıması" başlıklı sunumunda söz alan Doç. Dr. Songül Ulutaş; II. Meşrutiyet, Osmanlı geleneksel iktisadi düşünce sistemi, himayeci politikalar, serbest ekonomi, batılı iktisadi fikirlerin yayılması, kaplı ekonomiye dönüş eğilimi, milli ekonomi yaratma ve Cumhuriyet dönemi alanındaki gelişmelerden bahsetti.

"Cumhuriyet’in Kazanımları ve Kadınlar" başlıklı sunumunda konuşan Doç. Dr. Birgül Bozkurt, “Cumhuriyet’in gündeme getirdiği temel dönüşümlerden biri, kadınların konumlarıyla ilgili olmuştur. Çağdaş toplum kadın-erkek ilişkilerinde geleneksel yapının çözülmesini ve eşitliğin yasal düzenlemelerle güvence altına alınmasını gerektiriyordu. Bu yönde düzenlemelerde Cumhuriyet yönetimi için tavır kadından yanaydı” dedi.

Hasene Ilgaz, Nermin Abadan Unat, Dilhan Eryurt, Müfide İlhan gibi Cumhuriyet döneminin önemli kadınlarının hayatları hakkında katılımcıları bilgilendiren Doç. Dr. Birgül Bozkurt, kadınların Cumhuriyet dönemi için önemini vurguladı.

Etkinlik; katkılarından dolayı Prof. Dr. Ayşe Azman, Doç. Dr. Songül Ulutaş ve Doç. Dr. Birgül Bozkurt’a Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar tarafından teşekkür belgesinin takdim edilmesiyle birlikte sona erdi.